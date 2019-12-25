ГАТИ направила ведомствам более 100 предложений по благоустройству для борьбы с парковкой на газонах в 17 районах Петербурга

Важную роль в формировании этого списка сыграли сами горожане.

В Петербурге запущен масштабный пересмотр городской инфраструктуры для борьбы с любителями парковаться на газонах и перекрывать проезды. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) проанализировала проблемные локации и направила профильным ведомствам свыше 100 предложений по изменению благоустройства. Меры охватывают 17 из 18 районов Северной столицы – единственным исключением стал Петроградский, где системных нарушений не зафиксировано.

Для каждой точки специалисты ГАТИ разрабатывают индивидуальное решение. В зависимости от локации планируется установка антипарковочных столбиков и ограждений, восстановление поврежденного газонного покрытия, повышение уровня бордюрного камня и переорганизация дорожного пространства или обустройство дополнительных парковочных карманов. Главная задача этих изменений – сделать городскую среду интуитивно понятной для водителей и исключить двусмысленность при выборе места для стоянки.

Важную роль в формировании этого списка сыграли сами горожане. С начала года в сервис ГАТИ поступило более 52 тысяч сообщений о нарушениях правил парковки через систему обратной связи. Таким образом, жалобы жителей помогают не только фиксировать единичные случаи хамства, но и выявлять системные ошибки проектирования там, где существующая инфраструктура объективно не справляется с нагрузкой.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге привели в порядок 46 дворов.

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