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ГАТИ направила ведомствам более 100 предложений по благоустройству для борьбы с парковкой на газонах в 17 районах Петербурга
Сегодня, 11:01
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ГАТИ направила ведомствам более 100 предложений по благоустройству для борьбы с парковкой на газонах в 17 районах Петербурга

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Важную роль в формировании этого списка сыграли сами горожане.

В Петербурге запущен масштабный пересмотр городской инфраструктуры для борьбы с любителями парковаться на газонах и перекрывать проезды. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) проанализировала проблемные локации и направила профильным ведомствам свыше 100 предложений по изменению благоустройства. Меры охватывают 17 из 18 районов Северной столицы – единственным исключением стал Петроградский, где системных нарушений не зафиксировано.

Для каждой точки специалисты ГАТИ разрабатывают индивидуальное решение. В зависимости от локации планируется установка антипарковочных столбиков и ограждений, восстановление поврежденного газонного покрытия, повышение уровня бордюрного камня и переорганизация дорожного пространства или обустройство дополнительных парковочных карманов. Главная задача этих изменений – сделать городскую среду интуитивно понятной для водителей и исключить двусмысленность при выборе места для стоянки.

Важную роль в формировании этого списка сыграли сами горожане. С начала года в сервис ГАТИ поступило более 52 тысяч сообщений о нарушениях правил парковки через систему обратной связи. Таким образом, жалобы жителей помогают не только фиксировать единичные случаи хамства, но и выявлять системные ошибки проектирования там, где существующая инфраструктура объективно не справляется с нагрузкой.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге привели в порядок 46 дворов.

Скриншот: Яндекс.Панорамы

Теги: гати, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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