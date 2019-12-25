Сотрудники ГАТИ Петербурга готовятся к осени и зиме

Мероприятия помогают проверить готовность администраций к работе в специальной системе, позволяющей выборочно оценивать качество уборки.

Перед осенью и зимой Государственная административно-техническая инспекция Петербурга начинает серию выездных тренировок. Мероприятия помогают проверить готовность администраций к работе в специальной системе, позволяющей выборочно оценивать качество уборки.

Через данную систему ГАТИ назначаются сезонные задания: осенью – убрать опавшую листву, зимой – очистить проходы во дворах, подходы к парадным и контейнерным площадкам, а весной – убрать песок после зимы. За 2 года количество контрольных точек выросло до 5,3 тыс. единиц. К примеру, в Центральном районе около 238 кварталов.

Перед новым сезоном ГАТИ проводит тренировки во всех районах, чтобы этот механизм работал быстро и без сбоев. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы рассказывали о том, что в этом сезоне в Петербурге благоустроили свыше 30 дворов.

Фото: Piter.TV