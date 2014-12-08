ГАТИ выявила новые очаги борщевика в Пушкинском районе: маршруты нейросетей "Городовой" расширены на 50 адресов

Работа системы уже приносит результаты.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) оперативно реагирует на сигналы жителей. В середине июля, после обращений петербуржцев о возможном произрастании борщевика Сосновского, ведомство скорректировало маршруты патрулирования комплексов "Городовой", добавив в них более 50 локаций в Пушкинском районе.

Восемь мобильных комплексов с искусственным интеллектом теперь будут автоматически обследовать эти территории во время движения. Нейросеть самостоятельно выявляет очаги опасного растения и фиксирует нарушения правил содержания территорий.

Работа системы уже приносит результаты. С начала года благодаря комплексам "Городовой": вынесено 21 постановление об административных правонарушениях на общую сумму 630 тысяч рублей, а также объявлено 47 предостережений собственникам участков, ответственных за их содержание.

Борщевик чаще всего появляется на окраинах города и землях, предназначенных под застройку. Использование нейросетевого зрения позволяет специалистам быстрее находить новые очаги инвазивного растения и не давать ему распространяться по городу.

Ранее названы три новых адреса в центре Петербурга, где за парковку на газоне начнут штрафовать автоматически.

Фото: Пресс-служба ГАТИ Петербурга