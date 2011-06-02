Названы три новых адреса в центре Петербурга, где за парковку на газоне начнут штрафовать автоматически

Сумма взыскания составит от 3 до 5 тысяч рублей для граждан и от 150 тысяч рублей для организаций.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) определила три адреса в Центральном районе, где заработают комплексы автоматической фиксации нарушений. Врио заместителя начальника ведомства Максим Истомин лично осмотрел точки, на которые чаще всего жаловались жители города, сообщает пресс-служба ГАТИ.

В постоянный маршрут мониторинга включили сквер напротив дома № 51 по Шпалерной улице, дворы на набережной Обводного канала, дом 13 и сквер на 1-й Советской улице, где недавно завершилось благоустройство.

Если комплексы фиксации обнаружат машины на газоне по указанным адресам, штраф придет автоматически. Сумма взыскания составит от 3 до 5 тысяч рублей для граждан и от 150 тысяч рублей для организаций.

Ранее мы сообщили о том, что ГАТИ официально закрыла ордер на благоустройство сквера Леонарда Эйлера в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга