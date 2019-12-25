ГАТИ официально закрыла ордер на благоустройство сквера Леонарда Эйлера в Петербурге

Перед окончательным закрытием документации объект прошел строгую приемку.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) завершила процедуру оформления работ и закрыла ордер на благоустройство сквера Леонарда Эйлера. Новое общественное пространство, созданное в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", было открыто вице-губернатором Евгением Разумишкиным в середине июня.

Перед окончательным закрытием документации объект прошел строгую приемку. Эксперты из различных органов власти подтвердили, что все выполненные работы полностью соответствуют проектной документации и установленным требованиям по качеству. После завершения всех юридических процедур ответственность за содержание территории передана назначенной эксплуатирующей организации.

Сквер уже успел стать популярным местом отдыха у жителей района. В июне Общественный совет при ГАТИ организовал здесь спортивное мероприятие для детей, которое привлекло множество юных участников и их родителей в новое общественное пространство.

Ранее мы сообщили о том, что сквер и бульвар в Петербурге назвали именами Витте и Вишневской.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга