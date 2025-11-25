  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сквер и бульвар в Петербурге назвали именами Витте и Вишневской
Сегодня, 16:44
206
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Сквер и бульвар в Петербурге назвали именами Витте и Вишневской

0 0

Губернатор подписал постановление о наименовании безымянных зелёных зон. На Петроградской стороне появился сквер Сергея Витте, а в Кронштадте — бульвар Галины Вишневской.

Губернатор Александр Беглов утвердил постановление о присвоении названий безымянным территориям зелёных насаждений общего пользования. Новые наименования выбраны по решению Топонимической комиссии.

На Петроградской стороне сквер к северу от бывшего особняка Витте на Каменноостровском проспекте, 5, получил имя выдающегося государственного деятеля графа Сергея Юльевича Витте (1849–1915). В Кронштадте бульвар на участке улицы Карла Маркса от Советской до Макаровской улицы назвали в честь оперной певицы Галины Павловны Вишневской (1926–2012), чьи детство и юность прошли в доме 29 по проспекту Ленина.

Ранее сообщалось, что в Петербурге открыли бульвар Людмилы Вербицкой в день её 90-летия.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт‑Петербурга

Теги: бульвар, витте, свер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии