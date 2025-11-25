Сквер и бульвар в Петербурге назвали именами Витте и Вишневской

Губернатор Александр Беглов утвердил постановление о присвоении названий безымянным территориям зелёных насаждений общего пользования. Новые наименования выбраны по решению Топонимической комиссии.
На Петроградской стороне сквер к северу от бывшего особняка Витте на Каменноостровском проспекте, 5, получил имя выдающегося государственного деятеля графа Сергея Юльевича Витте (1849–1915). В Кронштадте бульвар на участке улицы Карла Маркса от Советской до Макаровской улицы назвали в честь оперной певицы Галины Павловны Вишневской (1926–2012), чьи детство и юность прошли в доме 29 по проспекту Ленина.
Ранее сообщалось, что в Петербурге открыли бульвар Людмилы Вербицкой в день её 90-летия.
Фото: пресс-служба Администрации Санкт‑Петербурга
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