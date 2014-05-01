Девочки в Тюмени получат 300 тыс. рублей после нападения крыс

Годовалая и пятилетняя сестры пострадали от укусов грызунов прямо у себя дома.

Управляющая компания выплатит 300 тыс. рублей после того, как двух маленьких девочек покусали крысы в собственной квартире. Деньги взыскали в качестве компенсации морального вреда, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Грызуны напали на годовалую и пятилетнюю сестер в доме на Олимпийской улице. Инцидент произошел 9 и 17 декабря 2025 года. Крысы повредили повредили девочкам кисти рук. Из-за угрозы заражения им пришлось пройти полный курс вакцинации от бешенства и столбняка. Также семья была вынуждена временно съехать из квартиры.

Родители подали иск против управляющей компании "Вектор", которая пыталась переложить вину на собственника жилья. Однако Роспотребнадзор сделал выводы, в вентиляции отсутствовали защитные сетки, также были дыры в мусороприемной камере, что способствовало проникновению грызунов. Суд встал на сторону пострадавших жильцов, общая сумма взыскания составила 300 тыс. рублей.

Ранее мы рассказали, что дикая крыса укусила 10-летнюю девочку в Красносельском районе Петербурга.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)