Дикая крыса напала на девочку на юго-западе Петербурга

Пострадавшая была госпитализирована и отпущена домой после оказания медицинской помощи.

10-летнюю петербурженку в Красносельском районе Петербурга укусила дикая крыса. Об этом сообщила "Фонтанка".

Животное напало на девочку у дома № 24 к3 по проспекту Героев. Крыса прокусила ребёнку безымянный палец правой руки, пострадавшая была госпитализирована и отпущена домой после оказания медицинской помощи.

Отметим, что серая крыса, или пасюк, является переносчиком опасных инфекционных заболеваний, некоторые из которых могут обернуться для человека летальным исходом. К таким болезням относятся столбняк, бешенство, геморрагическая лихорадка, лептоспироз, чума и т.д. Именно поэтому после укусов крысы необходимо обратиться в больницу.

Ранее мы сообщили о том, что двухлетняя девочка попала в реанимацию после встречи с алабаем в Ленобласти.

Фото: Pxhere