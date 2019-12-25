Двухлетняя девочка попала в реанимацию после встречи с алабаем в Ленобласти

Животное напало на ребёнка примерно в 22:00 в посёлке Ленинское.

В ночь на пятницу, 11 августа, бригадой скорой помощи была госпитализирована двухлетняя жительница Выборгского района Ленобласти с рваными укушенными ранами брюшной стенки и ягодичной области в тяжёлом состоянии. Как стало известно Piter.TV, девочку покусал алабай.

Животное напало на ребёнка примерно в 22:00 в посёлке Ленинское.

В больнице вместе с дочерью находится её мать.

Ранее мы сообщили о том, что мальчик из Кудрово случайно проткнул себе глаз шилом.

Фото: Piter.TV