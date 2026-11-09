Глава комитета по здравоохранению в Ленобласти рассказал о возможностях устройства для помощи пациентам.

В Гатчинской больнице появился новый аппарат УЗИ экспертного класса. Соответствующее заявление сделали журналисты газеты "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу правительства Ленинградской области. В СМИ уточнили, что современный ультразвуковой сканер Esaote MyLab теперь установлен в местном кардиологическом отделении. С помощью устройства оперативно и детально рассмотреть структуры сердца пациента, недоступные при обычном УЗИ через грудную клетку. Такая диагностика заболевания помогает врачам вовремя обнаружить тромбы, новообразования или пороки клапанов. Кроме этого профильный аппарат позволяет специалистам проводить сканирование почечных артерий для выявления причин тяжелой артериальной гипертензии и сосудистых патологий почек.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из ключевых направлений нашей работы. Своевременная и точная диагностика, а также контроль проведенного лечения здесь играют решающую роль. Мы системно оснащаем больницы... Александр Жарков, глава комитета по здравоохранению

Эксперты заметили, что прибывший в больницу аппарат является универсальным. Крое сложных экспертных исследований, на нем также можно проводить все базовые УЗИ-обследования любых органов и систем организма.

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Фото: Piter.tv