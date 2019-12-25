В России могут ввести бесплатную заморозку половых клеток онкобольных

Минздрав ответил на предложения депутатов Госдумы.

Российское министерство по здравоохранению принципиально поддерживает предложение о возможности бесплатной криоконсервации половых клеток от онкологических пациентов до начала агрессивного лечения. Соответствующий ответ сделали чиновники из профильного ведомства федерального правительства на запрос депутатов Государственной думы от фракции "Новые люди". Текст приводят журналисты из информационного агентства "ТАСС".

Министерство здравоохранения РФ совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования принципиально поддерживают предложение депутатов Государственной думы. В настоящее время проводится работа по оценке возможности его реализации, в том числе корректировке с этой целью нормативных правовых актов. текст документа от Минздрава РФ

Ранее парламентарии из нижней палаты говорили о том, что химиотерапия, лучевая терапия и хирургические вмешательства способны нарушать репродуктивную функцию у россиян При этом у онкопациентов зачастую есть лишь немного времени на приятие решения о сохранении половых клеток до начала противоопухолевого лечения. Однако оплачивать получение и криоконсервацию половых клеток им сейчас приходится за свой счет. законодатели выступили с инициативой рассмотреть возможность финансирования таких мероприятий для онкопациентов за счет средств ОМС.

ЕМИАС объединяет медицину Петербурга в единое цифровое пространство.

Фото: Piter.tv