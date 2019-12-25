ЕМИАС объединяет медицину Петербурга в единое цифровое пространство

Петербург переводит стационары и поликлиники на систему ЕМИАС.

В Заксобрании Петербурга обсудили внедрение московской медицинской системы ЕМИАС. Переход на неё идёт в городе около года: единая платформа должна устранить разобщённость медицинских информационных систем и дать врачам доступ к данным пациента из любого учреждения.

Сейчас на ЕМИАС перешли 53 стационара, осталось ещё 15. Систему начали вводить и в амбулаторном звене — пилотными станут поликлиники № 3, № 17 и № 71, а всю городскую сеть поликлиник планируют перевести в 2027–2028 годах. За девять месяцев 2026 года в систему ушло порядка 65 млн электронных медицинских документов.

До ЕМИАС в медучреждениях действовало более двух десятков разных систем, из-за чего сведения не передавались автоматически и пациенту приходилось заново рассказывать врачу о своём здоровье. Теперь данные доступны и из поликлиник других регионов, подключённых к системе.

Отдельно обсуждались защита персональных данных и подключение частных клиник. Ранее сообщалось о мошенниках, создававших фейковые чаты ЕМИАС для кражи кодов из СМС, а летом 2025 года — об утечке данных на 17 ТБ, проверку по которой Минздрав не завершил публично.

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Фото: Piter.tv