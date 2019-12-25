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Мальчик из Кудрово случайно проткнул себе глаз шилом
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Мальчик из Кудрово случайно проткнул себе глаз шилом

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Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Вечером в четверг, 10 августа, в больницу из Кудрово был госпитализирован пятилетний мальчик с проникающим ранением роговицы. Ребёнок открывал коробку с помощью шила и случайно ткнул им себе в глаз. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Известно, что мальчик проживает с 30-летними родителями и двухлетней сестрой. Семья на учете в ПНД не состоит. 

Ранее мы сообщили о том, что двухлетняя петербурженка отравилась таблетками из-за недосмотра родителей.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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