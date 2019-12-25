Двухлетняя петербурженка отравилась таблетками из-за недосмотра родителей

Таблетки прописаны девочке из-за врожденного порока сердца.

Во Фрунзенском районе Петербурга двухлетняя девочка по недосмотру выпила 15 таблеток для сердца. Об этом стало известно Piter.tv.

Девочка была госпитализирована вечером 8 августа из квартиры по улице Олеко Дундича в тяжёлом состоянии. Дома ребёнок по недосмотру родителей съела 15 таблеток препарата, прописанного ей из-за врожденного порока сердца.

Семья полная, на учёте в ОДН не состоит.

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Фото: pxhere