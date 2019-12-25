  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Двухлетний мальчик попал в реанимацию после падения из окна в Ленобласти
Сегодня, 8:06
39
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Двухлетний мальчик попал в реанимацию после падения из окна в Ленобласти

0 0

Вечером в понедельник, 7 августа, в посёлке Мельниково Призерского района был госпитализирован двухлетний ребёнок, который упал из окна 4-го этажа. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, мальчик является жителем Мурманской области. Он упал из окна кухни трёхкомнатной квартиры по недосмотру матери. Малыша доставили в реанимацию с переломом нижней трети правого предплечья, ушибом, ссадинами в области правого ТБС, травматическим шоком 1 степени в тяжёлом состоянии.

Ребёнок проживает с матерью и отцом.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото:

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии