Двухлетний мальчик попал в реанимацию после падения из окна в Ленобласти

Вечером в понедельник, 7 августа, в посёлке Мельниково Призерского района был госпитализирован двухлетний ребёнок, который упал из окна 4-го этажа. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, мальчик является жителем Мурманской области. Он упал из окна кухни трёхкомнатной квартиры по недосмотру матери. Малыша доставили в реанимацию с переломом нижней трети правого предплечья, ушибом, ссадинами в области правого ТБС, травматическим шоком 1 степени в тяжёлом состоянии.

Ребёнок проживает с матерью и отцом.

Ранее мы сообщили о том, что

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