Маленький ребёнок выпал с четвёртого этажа на Васильевском острове

Приехавшие на место врачи скорой помощи констатировали, что малыш мёртв.

Утром во вторник, 8 августа, на 8-ой линии Васильевского острова произошла трагедия: маленький ребёнок облокотился на москитную сетку и выпал из окна 4-ого этажа. ОБ этом сообщила "Фонтанка".

Приехавшие на место врачи скорой помощи констатировали, что малыш мёртв. Предполагается, что ему от 2,5 до 4-ёх лет.

Прореку по факту произошедшего проводят сотрудники полиции и СК.

Ранее мы сообщили о том, что шестиклассница отравилась психотропным веществом, которое назначил невролог.

Фото: Piter.TV