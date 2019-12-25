В Петербурге утвердили даты закрытия роддомов на ремонт в 2027 году

Медучреждения будут поочередно приостанавливать прием рожениц на время профилактики и дезинфекции.

В Петербурге определили график временного закрытия родильных домов и акушерских отделений на 2027 год. Медучреждения будут поочередно приостанавливать работу для проведения ремонта, дезинфекции и профилактических мероприятий.

Первым на плановое закрытие отправится роддом № 6 имени Снегирева. Он не будет принимать рожениц с 1 по 14 января. Роддом № 1 на Васильевском острове приостановит работу с 22 февраля по 9 марта, а отделение на Малой Балканской улице — с 27 апреля по 10 мая.

Клиническая инфекционная больница имени Боткина закроется дважды: с 15 февраля по 2 марта и с 20 июля по 4 августа. В марте на две недели прекратит работу акушерское отделение Александровской больницы, а в июле — отделение больницы № 38 имени Семашко.

Перинатальный центр № 10 будет закрыт с 27 сентября по 10 октября. Роддом № 13 приостановит прием пациенток с 28 апреля по 11 мая.

В Перинатальном центре № 17 профилактика пройдет отдельно в двух отделениях: на Леснозаводской улице — с 23 августа по 5 сентября, на улице Орджоникидзе — с 1 по 28 ноября.

Также временно прекратят работу акушерское отделение больницы № 33 — с 19 июля по 1 августа — и отделение больницы Святого Праведного Иоанна Кронштадтского — с 8 по 22 июля.

На время закрытия отдельных учреждений беременных и рожениц будут принимать другие роддома и акушерские отделения Петербурга.

Ранее на Piter.TV: с начала года диспансеризацию прошли около 3,8 млн петербуржцев.

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