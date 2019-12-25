В Петербурге открыли выставку об истории отношений России и Кубы

В Смольном открылась выставка, приуроченная к 100-летию со дня рождения политического и государственного деятеля Фиделя Кастро. Экспозиция посвящена истории российско-кубинских отношений и особому месту Петербурга в развитии связей между двумя странами.
Как сообщает "Вечерний Петербург", посетители могут ознакомиться с архивными материалами, предоставленными аппаратом вице-премьера Дмитрия Чернышенко и архивным комитетом Северной столицы.
В комитете по внешним связям отметили, что важной частью общей истории России и Кубы стали визиты Фиделя Кастро в Ленинград, его встречи с жителями города, а также контакты с руководством Советского Союза и Российской Федерации.
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Фото: Magnific (www.slon.pics)
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