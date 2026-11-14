"Не проекты в стол": как хакатон Сбера превращает идеи студентов в реальные продукты

SpbTechRun 2026 собрал в Петербурге команды, которые за один день предложили решения для реальных задач четырёх компаний. Партнёры не скрывают: лучшие прототипы доработают и внедрят, а авторов пригласят на стажировку. Участники говорят, что главное — не победа, а новый опыт, знакомства и понимание, куда расти. В Сбере подчёркивают: такие хакатоны — оптимальный трек для развития IT-специалиста.

Один день, пять кейсов, четыре компании и неограниченный потенциал. Это не просто хакатон, а точка входа в профессию для студентов и молодых разработчиков. Здесь решают реальные бизнес-задачи: от умного калькулятора ремонта до платформы ликвидности. Для многих это первый опыт работы над задачей, у которой нет "правильного ответа" из учебника.

Очень классно в целом участвовать в таких ивентах: ты знакомишься с новыми людьми, с организациями крупными, куда в будущем, если что, можно будет приходить и строить свою карьеру. И в целом интересно наблюдать, как другие ребята свои решения делают, находить какие-то отличия со своим решением, и в целом понимать, куда можно расти, где ты что-то просмотрел, где что можно улучшить. То есть это работа и над личным ростом, и в целом коннект с другими людьми, создание. Михаил Краснов, участник команды "Simplify"

У всех команд одинаковые условия, но разные подходы. Это и есть главная ценность хакатона: увидеть, как одна и та же задача решается непохожими способами.

Очень чудесные, очень увлеченные ребята. У всех по-разному получается, все смотрят с разных точек зрения, но в общем-то в этом я и вижу основную ценность таких кейсов, таких мероприятий. У всех одни и те же условия, а решают все по-разному, размышляют все по-разному. И искусственный интеллект всем в помощь, все очень современные, актуальные и ищут новые возможности. Елена Финогенова, директор дивизиона "Развитие внешнеэкономического партнерства"

Для компаний-партнёров это не игра в инновации. Они пришли с настоящими данными, реальными проблемами бизнеса. И готовы брать решения в работу.

Точно это не проекты в стол. У нас на самом деле уже второй хакатон со Сбером, где мы являемся экспертами. И у нас был очень удачный опыт. Один из лидеров команды-победителя сейчас у нас успешно работает в штате. А решения, которые представили коллеги, ребята на хакатоне, оно уже там совместно с нашей командой было доработано и внедрено в контур компании. Поэтому сейчас мы надеемся и очень ожидаем, что будет какое-то эффектное решение, которое тоже мы будем внедрять у себя, пригласим команду победителя на стажировку, может быть, даже и в штат компании. Татьяна Журина, директор IT компании ООО ИТЕМА-22 (генеральный подрядчик ООО "МАКСИДОМ")

Наш кейс отличается тем, что мы дали для него органические данные, то есть реальные данные из бизнеса. Это сильно отличается от теоретических кейсов, потому что здесь реальные проблемы бизнеса, с чем он сталкивается, какие задачи решает. Мы по результатам этого хакатона планируем рассмотреть участников, финалистов для дальнейшей стажировки в компании. Поэтому я думаю, что это будет такой первый опыт и в дальнейшем будем его масштабировать. Артем Аунапу, директор по цифровизации компании "НОНТОН"

И это, пожалуй, главный итог: хакатон становится карьерным лифтом. Победителей зовут на стажировки, лучших — в штат. А некоторые остаются в Сбере и продолжают учиться параллельно с работой.

У нас были классные кейсы, когда после хакатона, во-первых, ребят забирали на работу прямо при награждении клиенты. И интересно то, что много у нас кейсов, когда ребята остаются в нашей команде, непосредственно в Сбере. Это классный трек. В параллели мы даем возможность им обучаться на магистратуре, на совместных образовательных программах. Также участвовать в хакатонах, причем в разных компаниях по разным направлениям. Это, мне кажется, такой оптимальный трек для развития IT-специалиста сегодня. Юлия Раковская, управляющий директор — начальник Центра исследований и разработки Сбера в Санкт-Петербурге

При этом в Сбере подчёркивают: инициатива должна исходить от самих ребят. А для экспертов хакатон ещё и источник свежих идей.

С точки зрения HR-инструмента, как мне кажется, инициатива должна исходить в первую очередь от ребят. Поэтому в этом смысле всё в руках самих команд и участников. А для нас это источник вдохновения и новых каких-то веяний, инсайтов и взгляда со стороны. Юлия Чернина, управляющий директор, начальник управления международного финансирования Сбера

Но главное, что уносят с собой участники — это опыт, который не получишь на лекциях. Реальные бизнес-проблемы, новые навыки и понимание, куда расти дальше.

- Это интересно. Это что-то помимо учёбы.

- Новый опыт нам какой-то даёт, помогает разработать какие-то новые навыки, над которыми даже, может быть, мы не задумывались, когда учились, потому что нам это, ну, просто не надо в учёбе.

-Решение бизнес-проблем. Такое не получишь на лекциях. Анастасия Черкасова и Елена Цыганова, участницы команды "IYM"

Финал хакатона позади. Но для кого-то из этих ребят всё только начинается — с первого оффера, первой стажировки или первого собственного проекта.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.TV