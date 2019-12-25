В Петербурге работают 77 школ для пациентов с сахарным диабетом

Петербуржцам рассказали, где бесплатно проверить уровень глюкозы в крови.

С начала 2026 года обучение в школах диабета в Петербурге прошли более 50 тысяч человек. В Северной столице открыты 77 таких учреждений. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил в обращении по случаю Всемирного дня борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября.

Глава города отметил, что петербургская система помощи пациентам с диабетом считается одной из ведущих в стране. По его словам, местные диабетологические центры служат примером для других регионов.

В рамках Недели борьбы с диабетом районные поликлиники организуют акции, во время которых горожане могут сдать экспресс-анализ крови на уровень глюкозы и проконсультироваться со специалистами. Одно из крупных мероприятий проходит 14 ноября в консультативно-диагностическом центре "Гринпарк" в Шушарах. Посетителям доступно комплексное обследование, включающее проверку уровня сахара и оценку состояния сердечно-сосудистой системы. По итогам осмотра врачи дают рекомендации.

В Петербурге также уделяют внимание раннему выявлению заболевания. Проверить уровень глюкозы и оценить факторы риска можно во время диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

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Фото: Piter.TV