Коллекторское агентство из Петербурга получило долю бывшего совладельца

Евгений Сибирцев передал свою долю в "Красной звезде" самому обществу.

Петербургская профессиональная коллекторская организация "Красная звезда" получила на баланс долю в размере 30 % уставного капитала, принадлежавшую одному из её соучредителей Евгению Сибирцеву. Предприниматель не смог найти покупателя на свой пакет и передал его самому обществу.

Согласно данным выписки из реестра, изменения были зарегистрированы в начале ноября 2026 года. Исходя из размера уставного капитала, номинальная стоимость доли составляет 3 млн рублей. При этом действительная стоимость пакета может отличаться от этой суммы и рассчитывается с учетом чистых активов компании.

Опрошенные "Деловым Петербургом" эксперты не исключили, что решение могло быть связано с ужесточением контроля за сделками с долями в капитале профессиональных коллекторских организаций. Новые требования действуют с 2024 года. При приобретении или продаже более 10 % уставного капитала необходимо уведомлять Федеральную службу судебных приставов, которая выступает регулятором отрасли.

Адвокат и партнер юридической фирмы Ru.Courts Елена Менде пояснила, что выход участника из общества не обязательно свидетельствует о конфликте между совладельцами. По ее словам, бывшему учредителю должны выплатить действительную стоимость доли в течение 3 месяцев. Она определяется на основании чистых активов организации по последней отчетной дате. В случае "Красной звезды" эксперт оценила этот показатель примерно в 3,5 млн рублей по итогам 2025 года.

Изначально у компании было четыре учредителя. Генеральный директор и предприниматель из Кировской области Ефим Котов владел 20 % капитала. Еще 20 % принадлежали Андрею Витеру, также уроженцу Кировской области. В 2024 году он обанкротился, а его долю выставили на торги. Котов приобрел пакет по начальной цене 152 тыс. рублей.

Еще 30 % компании принадлежат петербургскому предпринимателю Александру Лопаницыну. Летом 2026 года он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, указав основным направлением деятельности чистку и уборку.

Сам Сибирцев летом 2026 года учредил ООО "НТЦ Беспилотные технологии". Новая компания планирует заниматься курьерской доставкой с использованием различных видов транспорта.

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Фото: Piter.TV