Мошенники стали чаще выманивать у петербуржцев золотые украшения

Ювелирные изделия превращали в лом прямо в день поступления в ломбард.

В Петербурге участились случаи телефонного мошенничества, жертвами которого становятся владельцы ювелирных украшений. Злоумышленники убеждают горожан передавать им драгоценности, а затем курьеры доставляют изделия в ломбарды и пункты скупки.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, деньги, полученные от продажи украшений, впоследствии перечисляют на счета, подконтрольные организаторам преступных схем.

За первые 10 месяцев 2026 года правоохранители выявили более 50 случаев сбыта ювелирных изделий, которые, предположительно, были добыты преступным путем.

В рамках расследования уголовных дел полицейские провели обыск в одном из ломбардов крупной сети, работающей в Петербурге. По предварительным данным, значительную часть похищенных украшений приносили именно в это отделение.

В полиции установили, что поступавшие изделия переводили в категорию лома драгоценных металлов и вывозили из ломбарда в тот же день. Такая схема затрудняла последующее установление владельцев украшений.

Петербургские студенты выиграли золото на всероссийском кибертурнире.

Фото: pxhere.com