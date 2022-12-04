Петербургские студенты выиграли золото на всероссийском кибертурнире

Команды из города стали победителями сразу в двух дисциплинах.

Студенты из Санкт-Петербурга заняли первые места во всероссийском турнире по киберспорту "Кубок родного края". Представители города победили в дисциплинах CS 2 и Dota 2.

Соревнования организовали Федерация компьютерного спорта России и киберспортивная лига "Квазар". В турнире приняли участие 895 игроков из более чем 100 учебных заведений страны.

В дисциплине "тактический трехмерный бой" CS 2 победу одержали студенты петербургского филиала Российской таможенной академии. В соревнованиях по Dota 2 чемпионами первого дивизиона стали учащиеся Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ". На пути к победе петербургские команды встретились с сильными соперниками из Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга, Перми, Москвы и Омска.

Всего в сезоне 2026/27 запланировано проведение 12 тематических киберспортивных кубков.

Ранее студент Университета имени Бонч-Бруевича подал иск к вузу из-за отчисления в начале учебного года после спора с проректором.

Фото: Unsplash (Florian Olivo)