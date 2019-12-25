Пенсионера избил 40-летний знакомый.

Следствие Бокситогорского района Ленинградской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) в отношении 40-летнего мужчины. По предварительным данным, в ходе распития алкоголя в доме в деревне Ивановское он избил 73-летнего пенсионера. От полученных травм потерпевший скончался, его тело с признаками насильственной смерти нашли 27 ноября, рассказали в СК РФ.

На месте происшествия изъяли предметы и следы, имеющие значение для расследования. Подготовлено ходатайство в суд об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее на Piter.TV: мужчина погиб в результате нападения подростка в Кировском районе. Преступление было совершено на проспекте Ветеранов.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти