Пассажир транспортного средства ударил водителя.

Хулиганство в автобусе в Кировском районе обернулось уголовным делом по ч. 2 ст. 213 УК РФ. По подозрению задержали 22-летнего местного жителя, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 25 ноября обратилась диспетчер транспортного парка, заявившая об агрессивном пассажире, ударившем водителя. Между ними произошел конфликт при движении по Корабельной улице. После нападения злоумышленник скрылся.

Молодого человека нашли на следующий день на улице Маршала Говорова. Он был доставлен в отдел для разбирательства.

Ранее на Piter.TV: мигрант напугал стрельбой жителей поселка имени Свердлова в Ленобласти. Полиция выяснила, что мужчина находился в России нелегально.

Фото: Piter.TV