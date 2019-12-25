Район оцепили оперативные службы.

Утром в пятницу, 27 ноября, провели эвакуацию жильцов из одного из домов жилого комплекса "Шуваловский" в Приморском районе. Об этом сообщила пресс‑служба районной администрации.

Местные власти подтвердили факт эвакуации, но пока не раскрывают её причину. Для тех, кому потребовалось временное размещение, организовали пункт обогрева — его развернули в школе напротив дома. Здесь жильцам предложили базовые условия, чтобы переждать, пока стабилизируется ситуация.

Сейчас на месте работают оперативные службы. Администрация района держит ситуацию на контроле.

Ранее мы сообщали, что пожар в Елизаветино привел к эвакуации из многоэтажки семерых детей и 20 взрослых.

Фото: Piter.TV