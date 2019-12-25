Пожилая петербурженка лишилась 2,6 млн рублей после разговора с мошенниками

Под предлогом необходимости декларирования средств аферисты убедили потерпевшую отдать им накопления на Серебристом бульваре.

Правоохранители задержали подозреваемых в хищении 2,6 млн рублей у 76-летней пенсионерки из Приморского района. Женщина обратилась в полицию 4 ноября и заявила, что с конца сентября ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных структур. Под предлогом необходимости декларирования средств аферисты убедили потерпевшую отдать им личные накопления на Серебристом бульваре.

На улице Чехова 5 ноября поймали трех молодых людей в возрасте 18-22 лет. По предварительным данным, они получили похищенную сумму, а затем оставили деньги в тайнике. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее на Piter.TV: пожилой петербуржец отдал мошеннице 42 тыс. рублей и получил пустую посылку.

Фото: Piter.TV