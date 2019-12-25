Пожилой петербуржец отдал мошеннице 42 тыс. рублей и получил пустую посылку

По данному факту следствие Центрального района возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Полицейские Петербурга задержали подозреваемых в мошенничестве с посылкой из телемагазина. По информации МВД России, 31 октября 82-летний пенсионер на лестничной площадке по месту жительства передал неизвестной личные накопления в размере 42 тыс. рублей. Он заказал офтальмологический аппарат и после вскрытия обнаружил отсутствие товара.

В результате правоохранители оперативно поймали 25-летнюю женщину и 26-летнего мужчину. По данному факту следствие Центрального района возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Петербурга утвердила обвинение против строителя, присвоившего 2,5 млн рублей. Мужчина успел купить автомобиль MINI Cooper на украденные деньги.

Фото: Piter.TV