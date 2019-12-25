Свадьбы будут проводить под стеклянным потолком.

Новая выездная площадка для регистрации брака будет расположена в четырёхэтажном здании на углу Пионерской улицы и Рыночной площади в Выборге. Церемония бракосочетания будет проходить прямо в зале библиотеки, сообщил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

В центре фасада — балконы, а по краям — скульптуры грифонов. С 1900 года эти молчаливые стражи оберегали богатство Объединённого банка северных стран. Потом взяли под крыло книги Межпоселенческой библиотеки. А совсем скоро у них появится новая, пожалуй, самая тёплая миссия: оберегать институт семьи. Александр Дрозденко, губернатор

В прошлом году после реконструкции здесь открылись современные библиотечные пространства, но сохранили гранитные колонны, стеклянный потолок с подсветкой, исторический пол и кованую решетку эпохи модерна. При этом библиотека продолжит свою работу. Первое бракосочетание планируется провести на зеркальную дату — 27.02.2027. Будущие молодожены могут узнать подробности подачи заявления в Управлении ЗАГС районной администрации.

Дрозденко отметил, что с начала года в Выборгском районе провели 515 выездных церемоний. Исторические достопримечательности становятся всё более популярными местами для создания новых семей — сюда приезжают пары не только со всей России, но и из других стран.

Ранее мы сообщали, что молодожены в Ленобласти выбрали 34 площадки для регистрации брака.

Фото: MAX/ губернатор Ленобласти Александр Дрозденко