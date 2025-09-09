Свадьба в Петербурге сорвалась из-за платья для Барби с AliExpress

Невеста перенесла регистрацию брака в Северной столице из-за ошибки в заказе на маркетплейсе.

Свадьба жительницы Санкт-Петербурга сорвалась из-за подвенечного наряда, который она заказала на сайте китайского маркетплейса AliExpress. Девушке отправили миниатюрное платье для куклы Барби, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, петербурженка решила купить свадебное платье на AliExpress, поскольку аналогичный наряд в местном магазине ей обошелся бы примерно в 100 тыс. рублей. По словам девушки, с женихом они отложили на празднование торжества всего 250 тыс. рублей, поэтому было решено сэкономить на образе для невесты.

За несколько дней до церемонии, которую назначили на 9 сентября 2026 года, вместо полноценного наряда петербурженка получила на почте маленький пакет. В нем находилось миниатюрное платье для куклы Барби размером с ладонь. В итоге из-за неудачной покупки будущие молодожены решили перенести свадьбу на другую дату.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге в 2025 году стало больше браков.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)