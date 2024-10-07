Следователь в Петербурге нашла мужа после ошибки с выбившими дверь бойцами СОБР

Вместо разыскиваемого преступника силовики обнаружили обычного жителя.

В Санкт-Петербурге состоялась свадьба, которая случилась благодаря ошибки следователя и бойцов Спецотряда быстрого реагирования (СОБР). Необычной историей знакомства невеста поделилась в соцсетях.

Девушка рассказала, что вместе с силовиками прибыла в квартиру, где, по данным следствия, прятался разыскиваемый преступник. Бойцы СОБРа выбили входную дверь, вот только вместо подозреваемого там был другой жилец, не связанный с криминалом.

Задержание не состоялось, однако 24-летняя следователь обменялась с мужчиной контактами. Позже они встретились и их знакомство стремительно переросло в романтические отношения. Накануне влюбленные связали себя узами брака.

Ранее мы сообщали, что в Алтайском крае сотрудники ОМОН по ошибке ворвались не к тем жильцам.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)