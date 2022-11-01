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За лето в Петербурге создано более 27 тыс. новых семей
Сегодня, 9:14
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За лето в Петербурге создано более 27 тыс. новых семей

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Отмечается, что в 37% случаев браком в Северной столице сочетались гости города.

За лето 2024 года в Петербурге создано 27,2 тыс. новых семей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 7 октября. 

Летний свадебный сезон отличается от обычного тем, что в период с мая по сентябрь во Дворцах бракосочетания устанавливаются дополнительные часы работы. В этом году более 1,3 тыс. пар воспользовались возможностью зарегистрировать свой брак с 21:00 до 23.00.

Отмечается, что в 37% случаев браком в Северной столице сочетались гости города.

Петербург – один из самых романтичных городов мира, особенно в период белых ночей. Не удивительно, что большинство молодоженов стремятся зарегистрировать свой брак именно в это время. Специально для них мы продлеваем работу наших Дворцов бракосочетаний, и эта услуга пользуется большой популярностью у петербуржцев и гостей города.

Губернатор Петербурга 

Самыми востребованными среди молодоженов стали Дворец бракосочетания №1 на Английской набережной и Дворец бракосочетания №2 на Фурштатской улице. 

Ранее мы рассказывали о том, что в парке Монрепо впервые зарегистрировали выездной брак. 

Фото: pxhere 

Теги: бракосочетание, свадьба в петербурге
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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