За лето в Петербурге создано более 27 тыс. новых семей

Отмечается, что в 37% случаев браком в Северной столице сочетались гости города.

За лето 2024 года в Петербурге создано 27,2 тыс. новых семей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 7 октября.

Летний свадебный сезон отличается от обычного тем, что в период с мая по сентябрь во Дворцах бракосочетания устанавливаются дополнительные часы работы. В этом году более 1,3 тыс. пар воспользовались возможностью зарегистрировать свой брак с 21:00 до 23.00.

Отмечается, что в 37% случаев браком в Северной столице сочетались гости города.

Петербург – один из самых романтичных городов мира, особенно в период белых ночей. Не удивительно, что большинство молодоженов стремятся зарегистрировать свой брак именно в это время. Специально для них мы продлеваем работу наших Дворцов бракосочетаний, и эта услуга пользуется большой популярностью у петербуржцев и гостей города. Губернатор Петербурга

Самыми востребованными среди молодоженов стали Дворец бракосочетания №1 на Английской набережной и Дворец бракосочетания №2 на Фурштатской улице.

Ранее мы рассказывали о том, что в парке Монрепо впервые зарегистрировали выездной брак.

Фото: pxhere