Сеть спортивных магазинов меняет формат работы в Северной столице.

Сеть магазинов "Спортмастер" планирует отказаться от части торговых точек в Петербурге. Компания намерена сосредоточиться на магазинах, расположенных в торговых центрах, и постепенно закрыть объекты с отдельными входами с улицы. Об этом 17 ноября сообщила "Фонтанка" со ссылкой на участников рынка.

Как рассказали читатели издания, магазин стрит-ретейла на Московском проспекте уже прекратил работу. На входе разместили объявление, в котором покупателей приглашают посетить другие торговые точки сети, расположенные в торговых центрах.

По данным "Фонтанки", сейчас в Петербурге продолжает работать только 1 магазин "Спортмастера" в формате стрит-ретейла. Он находится на Ленинском проспекте. Участники рынка также сообщили изданию, что компания рассматривает возможность продажи этого помещения.

Предварительно, сеть намерена закрыть все магазины, которые находятся за пределами торговых центров. Всего в Петербурге, по подсчетам издания, работают 26 магазинов "Спортмастера". В Москве их насчитывается более 60.

В октябре в Петербурге также освободили 63 незаконно размещенных объекта общей площадью около 4,5 тыс. кв. м. Работы проводил комитет по контролю за имуществом в 15 районах города.

Фото: unsplash (Marcin Jozwiak)