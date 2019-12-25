Эксперты объяснили необходимость введения в стране специальных правил связана с продолжающимся ростом рынка промышленно произведенной и доставляемой клиентам готовой еды.

Проект санитарных правил, устанавливающих требования к производству и транспортировке готовой еды, разработан Роспотребнадзором. Соответствующими данными поделились с журналистами сотрудники пресс-службы профильного ведомства. Известно, что эксперты предусмотрели требования по обеспечению безопасности и безвредности для потребителя биологических, химических, физических и иных факторов среды обитания и условий деятельности при производстве упакованной пищевой продукции, готовой к употреблению.

.... Реализуемой при оказании услуг розничной торговли, в том числе посредством доставки потребителю, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний. сообщение Роспотребнадзора

В Роспотребнадзоре напомнили, что отсутствие соответствующих требований создает угрозу появления некачественных и потенциально опасных продуктов.

В Роспотребнадзоре рассказали о приросте заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Фото: Piter.tv