Беглов: 40% свадеб летом в Петербурге сыграли туристы

Северная столица вновь подтвердила статус одного из центров свадебного туризма.

Летний свадебный сезон длился с мая по сентябрь. В этот период в ЗАГСах и дворцах бракосочетания Петербурга заключили 28822 брака и более 40% регистраций пришлось на иногородние пары, сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов отметил, что в Петербург приезжают пары со всей страны, чтобы связать здесь свои судьбы.

Этим летом он снова подтвердил статус одного из центров свадебного туризма – почти половину браков заключили гости города. Александр Беглов

Традиционно наибольшей популярностью у молодожёнов пользуются дворцы бракосочетания. Безусловным лидером стал Дворец № 1 на Английской набережной — там свои отношения официально оформили 5223 пары. Второе место занял Дворец № 2 на Фурштатской улице: здесь зарегистрировали брак 4715 пар.

Среди районных отделов ЗАГС в пятёрку самых востребованных вошли: Петродворцовый (1287 браков), Приморский (1237), Калининский (1174), Невский (1152) и Красносельский (1148).

Ране в Петербурге сорвалась свадьба из-за платья для Барби с AliExpress.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)