Зимой начинающим водителям приходится осваивать движение по снегу и льду, учитывать ухудшение видимости и увеличивать дистанцию до других автомобилей.

Выбор времени для обучения в автошколе влияет не только на комфорт занятий, но и на подготовку будущего водителя к разным дорожным условиям. Курс обычно занимает от трех до пяти месяцев, поэтому за это время погода может существенно измениться. Эксперты считают, что начинать занятия зимой, а сдавать экзамен весной или летом — один из наиболее удачных вариантов. Об этом сообщает 110km.ru.

Зимой начинающим водителям приходится осваивать движение по снегу и льду, учитывать ухудшение видимости и увеличивать дистанцию до других автомобилей. На скользкой дороге важно плавно работать рулем и педалями, избегать резких маневров и заранее снижать скорость перед поворотами. Такая практика помогает понять особенности поведения машины в сложных условиях.

Однако зимние занятия могут оказаться дополнительным стрессом для новичков. Поэтому отрабатывать навыки необходимо под руководством инструктора и в безопасной обстановке. Летом учиться проще: хорошо видны дорожная разметка и границы парковочных мест, а сухой асфальт позволяет сосредоточиться на базовых маневрах. При этом выпускники, которые ездили только в теплое время года, могут оказаться менее подготовленными к гололеду и снегопаду.

Весна и осень считаются промежуточными вариантами. В эти сезоны ученики могут столкнуться с дождем, туманом и первыми заморозками. По мнению специалистов, начинать обучение можно в декабре, январе или начале февраля: тогда к весеннему экзамену у будущего водителя уже будет опыт зимней езды.

Фото: 110km.ru