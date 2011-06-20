Минпросвещения РФ утвердило новые программы обучения в автошколах

Документ придёт на смену действующему с 2022 года приказу №808.

Российское министерство по просвещению утвердило новые программы обучения в автошколах, которые вступят в законную силу с 1 марта 2026 года. В частности, правительством предусматривается сокращение количества программ обучения — с 62 до 47. Часть из них будут переведены в разряд в разряд программ по переподготовке. СОответствующее заявление сделали журналисты из издания "Коммерсант". Данная мера коснётся тех водителей, которые уже имеют удостоверения, но планируют получить документы на новую категорию транспорта. Дополнительно чиновники указали на увеличение количества часов за рулём, которые проведт водитель. Для категории "B" (легковые автомобили) их число вырастет с 56 до 58 для обучения на "механике", а также с 54 до 56 — на "автомате".

Планируется, во-первых, перераспределить учебную нагрузку: при подготовке водителей легковых автомобилей на занятия в городских условиях будет выделяться 42 часа — на четыре часа больше, чем сейчас. сообщение от СМИ

Также организаторы введут новые темы для подготовки. В программу попали такие вопросы как опасное вождение, средства индивидуальной мобильности, использование электронных документов и световозвращающих элементов. Возможность проводить практическое обучение в России теперь не только в автомобильных школах, но также даваться и на базах транспортных организаций. Речь идет об автопарках, таксомоторных предприятиях и автобусных компаниях. Кроме этого предусматривается дистанционное обучение кандидата на водительские права. Для этого автошколы должны будут использовать информационную систему, которая содержит сервисы дистанционного взаимодействия преподавателя с учеником, фиксирует посещаемость клиента и успеваемость у студентов.

Напомним, что 10 июня Государственная дума страны одобрила в первом чтении правительственный законопроект о разработке и создании в России федерального рейтинга автошкол, доступ к которому будет открыт для населения.

Фото: Piter.tv