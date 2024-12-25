В Минпросвещения заявили об отсутствии запрета на телефоны в детских садах
Сегодня, 11:56
Елена Приступа напомнила о том, какие риски существуют для детей при раннем использовании гаджетов.

Прямого законодательного запрета на нахождение телефона у ребенка в детском саду на федеральном уровне нет. Вопрос регулирования этого момента в текущий момент относится к компетенции самой образовательной организации. Проблема решается через локальные нормативные акты. Соответствующими данными поделилась с журналистами новостного агентства "ТАСС" эксперт от министерства по просвещению страны, директор ФГБНУ "Институт развития, здоровья и адаптации ребенка", доктор педагогических наук, профессор Елена Приступа.

"Прямого законодательного запрета на нахождение телефона у ребенка в дошкольной образовательной организации на федеральном уровне нет. Однако вопрос регулирования этого момента относится к компетенции самой образовательной организации и решается через локальные нормативные акты.

Елена Приступа, эксперт

Профессор пояснила СМИ, что многочисленные исследования в сфере физиологии и развития ребенка показывают повышение рисков нарушений состояния здоровья при использовании цифровых гаджетов. Она рекомендовала родителям, чтобы дети не приносили телефоны в детские сады, так как эти устройства не относятся к средствам воспитания и обучения и могут быть использованы ребенком не по назначению. 

Фото: Piter.tv

