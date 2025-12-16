До 2028 года в Петербурге планируют отремонтировать свыше 530 аварийных домов

В этом году объем работ увеличился в три раза.

Более 770 многоквартирных домов отремонтировали в Петербурге в период с 2014 года по 2025-й. Кроме того, ликвидировали 897 аварийных зон, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 28 мая.

В этом году объем работ увеличился в три раза, что позволило отремонтировать на 203 дома больше. До 2028 года работы планируются на 533 объектах: на эти цели выделено порядка 4,2 млрд рублей.

Специалисты посчитали, что 70% зданий с высокой степенью износа расположены в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах. В рамках контроля за реализацией планов председатель Жилищного комитета Денис Удод провел рабочий объезд одного из таких домов на Большой Подьяческой улице.

Ранее на Piter.TV: на реставрацию Думской башни выделят 1,2 млрд рублей.

Фото: пресс-служба Жилищного комитета