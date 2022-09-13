Ремонт трамвайных путей завершили на Троицкой и Суворовской площадях в Петербурге

В Петроградском и Центральном районах заменили старое покрытие и изношенные рельсы на новые повышенной прочности. Трамвай номер 3 вернется на свой маршрут 20 мая.

На Троицкой и Суворовской площадях в Петроградском и Центральном районах Петербурга завершили капитальный ремонт трамвайных путей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В рамках работ старое асфальтобетонное покрытие и изношенные трамвайные рельсы демонтировали и уложили новые рельсы повышенной прочности. В пресс-службе комитета рассказали, что рельсы сварили алюмотермитным методом и залили верхнюю бетонную плиту. Для укладки использовали технологию литого асфальтобетона, которая обеспечивает долговечность и устойчивость к внешним воздействиям.

На отремонтированных участках уже провели тестовую обкатку. Трамвай номер 3 вернется на свои маршруты 20 мая, что улучшит транспортную доступность в нескольких районах города.

Эти работы стали частью масштабного плана по созданию единой и бесшовной трамвайной сети в Петербурге.

