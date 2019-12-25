Ремонт моста Александра Невского стартует с 16 мая

В Петербурге 16 мая начинается первый этап ремонта моста Александра Невского. Об этом рассказали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Работы организованы поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для водителей и пассажиров. В рамках первого подрядная организация заменит трамвайное полотно и деформационные швы, обновит гидроизоляцию и уложит асфальт.

До 16 сентября движение трамваев по переправе закроют. Кроме того, до двух полос ограничат проезд в направлении площади Александра Невского. В сторону Заневского проспекта для автомобилей будут доступны три полосы.

Просим водителей и пассажиров трамваев заранее планировать маршрут. Обращайте внимание на временные дорожные знаки!

Фото: пресс-служба КРТИ