  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ремонт моста Александра Невского стартует с 16 мая
Сегодня, 9:59
51
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Ремонт моста Александра Невского стартует с 16 мая

0 0

До 16 сентября движение трамваев по переправе закроют.

В Петербурге 16 мая начинается первый этап ремонта моста Александра Невского. Об этом рассказали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Работы организованы поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для водителей и пассажиров. В рамках первого подрядная организация заменит трамвайное полотно и деформационные швы, обновит гидроизоляцию и уложит асфальт. 

До 16 сентября движение трамваев по переправе закроют. Кроме того, до двух полос ограничат проезд в направлении площади Александра Невского. В сторону Заневского проспекта для автомобилей будут доступны три полосы. 

Просим водителей и пассажиров трамваев заранее планировать маршрут. Обращайте внимание на временные дорожные знаки!

Пресс-служба КРТИ 

Ранее на Piter.TV: специалисты завершают ремонт дороги через Веснино. 

Фото: пресс-служба КРТИ 

Теги: мост александра невского, ремонт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии