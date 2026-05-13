Сегодня, 12:44
sashshsas

Специалисты завершают ремонт дороги через Веснино

Подрядчики переустроят сети ПАО "Россети Ленэнерго" и нанесут разметку на участке длиной 6 километров.

В Приозерском районе Ленинградской области продолжается капитальный ремонт дороги "Торфяное — Отрадное — Заостровье". Работы проводят по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", рассказали в дорожном комитете региона 13 мая. 

В настоящее время дорожники завершают укладку асфальта, а также благоустройство территории. Кроме того, подрядчики переустроят сети ПАО "Россети Ленэнерго" и нанесут разметку на участке длиной 6 километров. 

Ранее на Piter.TV: в Выборге продолжается ремонт Балашовского шоссе. На путепроводе через железнодорожные пути ведется демонтаж конструкций, также обустраивают тротуары. На переправе через бухту уже смонтировали балки. 

Видео, фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

