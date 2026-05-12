Сегодня, 12:32
В Выборге продолжается ремонт Балашовского шоссе

Все работы проходят в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

На участке трассы "Зеленогорск — Приморск — Выборг" на Балашовском шоссе активно идет капитальный ремонт. В настоящее время специалисты проводят ряд работ. Все они проходят в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщили 12 мая в дорожном комитете Ленинградской области. 

На путепроводе через железнодорожные пути ведется демонтаж конструкций, также обустраивают тротуары. На переправе через бухту уже смонтировали балки. Кроме того, дорогу дополнят освещение, остановки общественного транспорта и очистные сооружения. К концу июля движение переведут с временного объезда. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти отремонтируют 111 подъездных дорог к садоводствам. 

Видео, фото: дорожный комитет Ленобласти 

