В Выборге продолжается ремонт Балашовского шоссе

На участке трассы "Зеленогорск — Приморск — Выборг" на Балашовском шоссе активно идет капитальный ремонт. В настоящее время специалисты проводят ряд работ. Все они проходят в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщили 12 мая в дорожном комитете Ленинградской области.

На путепроводе через железнодорожные пути ведется демонтаж конструкций, также обустраивают тротуары. На переправе через бухту уже смонтировали балки. Кроме того, дорогу дополнят освещение, остановки общественного транспорта и очистные сооружения. К концу июля движение переведут с временного объезда.

Видео, фото: дорожный комитет Ленобласти