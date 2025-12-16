Детский омбудсмен Митянина: "Приходится учить родителей общаться и решать взрослые проблемы"

Омбудсмен также критически высказалась о влиянии интернета на молодых родителей, отметив их чрезмерное доверие непроверенной информации из чатов и соцсетей.

Уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина в интервью "Петербургскому дневнику" рассказала о трансформации работы службы и "взрослых" проблемах, с которыми ей приходится сталкиваться при защите интересов детей. По её словам, формат работы за последний год кардинально изменился: служба стала максимально открытой, а приём граждан теперь ведётся без фильтров три раза в неделю по адресу: Суворовский проспект, 62.

Как отметила Митянина, на приём может прийти любой человек – без записи, паспорта и даже петербургской регистрации, чтобы задать вопрос, касающийся не только несовершеннолетних, но и совершеннолетних. Кроме того, еженедельно совместные выездные приёмы проводятся в администрациях районов с участием сотрудников прокуратуры и социальных служб, что позволяет решать проблемы граждан на месте.

Говоря о взаимодействии с людьми, омбудсмен подчеркнула, что часто приходится выступать "переводчиком с чиновничьего на человеческий", разъясняя гражданам невозможность исполнения их желаний по закону. В конце прошлого года была внедрена новая практика: ежемесячные приёмы без предварительной записи на площадках службы судебных приставов, где решаются вопросы неисполнения судебных решений, в основном касающиеся взыскания алиментов и определения места жительства детей.

Митянина признала, что успех переговоров между конфликтующими родителями достигается лишь в 30% случаев. Она выразила возмущение тем, что в попытках мести или доказательства своей правоты взрослые забывают об интересах ребёнка. Омбудсмен также критически высказалась о влиянии интернета на молодых родителей, отметив их чрезмерное доверие непроверенной информации из чатов и соцсетей. Она призвала обращаться исключительно к официальным источникам и уделять внимание прямому общению с детьми, а не только заполнять их досуг внешкольными занятиями.

В завершение беседы Анна Митянина затронула тему ответственности родителей, подчеркнув добровольный характер получения государственных услуг. По её словам, семья должна сама проявить инициативу и обратиться за помощью в профильные центры, так как принудить к этому невозможно.

Ранее омбудсмен Митянина предложила усилить контроль за СМИ ради защиты детей.

Фото: предоставлено аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге