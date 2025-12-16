В Петербурге Рахлин опередил Романова на праймериз в ГД

Электронное предварительное голосование по округу номер 211 проходило с 25 по 31 мая. Рахлин набрал 21 597 голосов, Романов занял третье место с 4075 голосами.

Президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин одержал победу в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по одномандатному избирательному округу номер 211 на выборах в Государственную думу. Согласно опубликованным итогам праймериз, он значительно опередил действующего депутата Госдумы Михаила Романова.

Рахлин получил поддержку 21 597 избирателей. В анкете кандидата в качестве места работы указана спортивная школа олимпийского резерва Калининского района, которая носит имя его отца — заслуженного тренера Анатолия Рахлина.

Вторую строчку занял руководитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции "Защитники Родины" Георгий Журавлев, набравший 4240 голосов. Михаил Романов с результатом 4075 голосов расположился на третьей позиции.

Электронное предварительное голосование проходило в период с 25 по 31 мая. Всего для участия в праймериз документы подали около 450 человек.

