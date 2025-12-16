Умерла звезда советского кино Лариса Жуковская

Заслуженная артистка России не дожила до своего 89-летия меньше двух недель.

Актриса труппы имени Горького Лариса Жуковская умерла 1 июня. Об этом сообщил ТАСС.

Причина смерти Жуковской не раскрывается. Известно, что она боролась с болезнью и последнее время проходила лечение в больнице. Накануне актрису подключили к аппарату ИВЛ, ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Лариса Жуковская родилась 13 июня 1937 года. После окончания ГИТИСа в 1959 году ее пригласили в труппу МХАТ им. М. Горького. В ее послужном списке участие в таких постановках, как "Братья Карамазовы", "Мертвые души" и "Дворянское гнездо". С 1987 года Жуковская работала в театре под руководством Татьяны Дорониной.

Дебют актрисы в кино состоялся в 1956 году. За свою карьеру она снялась в двух десятках картин, в том числе в известных экранизациях "Анна Каренина", где сыграла княжну Воронову и "Война и мир" (княжна Безухова).

Фото: стоп-кадр из фильма "Выстрел"