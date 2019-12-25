Американский институт кино назвал топ-10 лучших фильмов 2025 года

В список вошли картины "Бугония", "Битва за битвой" и третий "Аватар".

Американский институт кино (AFI) назвал десятку лучших фильмов по итогам 2025 года. Об этом сообщает Deadline.

В список лучших фильмов года вошла третья часть "Аватара" режиссера Джеймса Кэмерона. Отметим, что фильм пока не выходил в мировой прокат. Его премьера состоится 19 декабря.

К лучшим фильмам года отнесли "Бугонию" Йоргоса Лантимоса и "Битву за битвой" Пола Томаса Андерсона. В список также вошли "Франкенштейн", "Гамнет", "Джей Келли", "Марти великолепный", "Грешники", "Сны поездов" и "Злая. Часть 2".

Кроме того, AFI назвал топ-10 лучших сериалов 2025 года. В рейтинг вошли "Переходный возраст", "Андор" (2-й сезон), "Смерть от молнии", "Дипломатка" (3-й сезон), "Подноготная", "Больница Питт", "Из многих", "Разделение" (2-й сезон), "Киностудия" и "Задание".

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Вверх по волшебному дереву" с Эндрю Гарфилдом.

Фото: кадр из фильма "Битва за битвой"