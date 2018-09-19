Вышел трейлер фильма "Вверх по волшебному дереву" с Эндрю Гарфилдом

Компания Entertainment Film Distributors представила первый трейлер фильма "Вверх по волшебному дереву". Режиссером картины выступил Бен Грегор.
Сюжет основан по мотивам серии книг Энид Блайтон. В центре истории окажется семья, которая вынуждена переехать в отдаленную английскую деревню. Там дети обнаруживают волшебное дерево, на котором живут необычные обитатели.
В главных ролях сыграли Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон и другие. Мировая премьера состоится 27 марта 2026 года.
Ранее A24 представила трейлер фильма "Мать Мария".
Видео: YouTube / Entertainment Film Distributors
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все