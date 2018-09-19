  1. Главная
Сегодня, 13:28
125
Вышел трейлер фильма "Вверх по волшебному дереву" с Эндрю Гарфилдом

Мировая премьера состоится 27 марта 2026 года.

Компания Entertainment Film Distributors представила первый трейлер фильма "Вверх по волшебному дереву". Режиссером картины выступил Бен Грегор.

Сюжет основан по мотивам серии книг Энид Блайтон. В центре истории окажется семья, которая вынуждена переехать в отдаленную английскую деревню. Там дети обнаруживают волшебное дерево, на котором живут необычные обитатели.

В главных ролях сыграли Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон и другие. Мировая премьера состоится 27 марта 2026 года.

Ранее A24 представила трейлер фильма "Мать Мария".

Видео: YouTube / Entertainment Film Distributors

