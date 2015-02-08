Киностудия A24 представила трейлер фильма "Мать Мария". Режиссером картины выступил Дэвид Лоури.
Сюжет фильма расскажет историю поп-дивы, которая переживает экзистенциальный кризис. Героиня сбегает с тура и обращается за помощью к своей подруге-модельеру, чтобы полностью преобразиться.
В главных ролях сыграли Энн Хэтэуэй, Хатер Шефер, Микейла Коул, Кайя Гербер, Иэн Клиффорд и другие. Мировая премьера состоится весной 2026 года.
Видео: YouTube / A24
