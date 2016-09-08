Вышел дублированный трейлер фильма "Отец, мать, сестра, брат"

Кинокомпания "Вольга" представила дублированный трейлер фильма "Отец, мать, сестра, брат". Режиссером картины, ставшей победителем Венецианского кинофестиваля, выступил Джим Джармуш.
Фильм состоит из трех историй, в которых исследуются отношения между взрослыми детьми и их отстраненными родителями. Действие каждой части разворачивается в разных странах. В США дети отправляются к отцу, чтобы поговорить с ним по душам. В Ирландии две сестры навещают мать-писательницу, а во Франции близнецы возвращаются квартиру, где провели детство, чтобы попрощаться с прошлым.
В главных ролях сыграли Адам Драйвер, Том Уэйтс, Кейт Бланшетт и другие. Премьера в России состоится 1 января 2026 года.
Видео: YouTube / Вольга
