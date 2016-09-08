Вышел дублированный трейлер фильма "Отец, мать, сестра, брат"

Премьера в России состоится 1 января 2026 года.

Кинокомпания "Вольга" представила дублированный трейлер фильма "Отец, мать, сестра, брат". Режиссером картины, ставшей победителем Венецианского кинофестиваля, выступил Джим Джармуш.

Фильм состоит из трех историй, в которых исследуются отношения между взрослыми детьми и их отстраненными родителями. Действие каждой части разворачивается в разных странах. В США дети отправляются к отцу, чтобы поговорить с ним по душам. В Ирландии две сестры навещают мать-писательницу, а во Франции близнецы возвращаются квартиру, где провели детство, чтобы попрощаться с прошлым.

В главных ролях сыграли Адам Драйвер, Том Уэйтс, Кейт Бланшетт и другие. Премьера в России состоится 1 января 2026 года.

Видео: YouTube / Вольга